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Soylu: "2 bin 65'i terör, 722'si öldürme olmak üzere toplam 59 bin 946 olayı çok kısa bir zamanda...
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Yeni Hizmet Binası Açılış Töreninde konuştu. Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 03:21 Kaynak: AA
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