Son Dakika Haberleri: Soylu: "2 Yılda 3333 Teröristi PKK'dan Etkisiz Hale Getirdik"

Soylu: "2 Yılda 3333 Teröristi PKK'dan Etkisiz Hale Getirdik"

1 saat önce

- Alandan görüntüler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Beyoğlu Piyale mahallesinde vatandaşlara hitap etti.

- Alandan görüntüler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Beyoğlu Piyale mahallesinde vatandaşlara hitap etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 08:07 Kaynak: AA

Beyoğlu, Süleyman Soylu, Güncel
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