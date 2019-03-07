Soylu: "2 Yılda 3333 Teröristi PKK'dan Etkisiz Hale Getirdik"
1 saat önce
- Alandan görüntüler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Beyoğlu Piyale mahallesinde vatandaşlara hitap etti.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 08:07 Kaynak: AA
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