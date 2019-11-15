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Soylu: "2016-2019 Ağustos ayı itibariyle hayatını kaybeden kadın sayısı 1167 "
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesi Toplantısı'na katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 03:32 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesi Toplantısı'na katıldı. (2)
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