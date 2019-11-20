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Soylu, 2016-2019 yıllarında yurt içindeki operasyonlarda, toplam 1058 DEAŞ'lının etkisiz hale...
6 saat önce
Soylu, 2016-2019 yıllarında yurt içindeki operasyonlarda, toplam 1058 DEAŞ'lının etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 11:06 Kaynak: AA
Soylu, 2016-2019 yıllarında yurt içindeki operasyonlarda, toplam 1058 DEAŞ'lının etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
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