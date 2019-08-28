Son Dakika Haberleri: Soylu: "2017-2018 yılları arasındaki uyuşturucu operasyon sayımız yüzde 22 civarında artış...
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Soylu: "2017-2018 yılları arasındaki uyuşturucu operasyon sayımız yüzde 22 civarında artış...

1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakanlığı ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasındaki "Atık Sularda Uyuşturucu Madde Analizi İşbirliği Protokolü"nün imza törenine katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması
ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakanlığı ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasındaki "Atık Sularda Uyuşturucu Madde Analizi İşbirliği Protokolü"nün imza törenine katıldı. (3)
Süleyman Soylu, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 10:49 Kaynak: AA
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Soylu: "Uyuşturucu meselesi Türkiye için öncelikli güvenlik meselelerinden birisidir"
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