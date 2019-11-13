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Soylu: "2019 yılı başlarken üç ana kriteri bu yılın ana teması olarak belirlemiştik; eğitim,...
7 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüye çıkması Süleyman Soylu'nun konuşması VAN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Korucular Hizmet İçi Eğitim Semineri"ne iştirak etti.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 10:38 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüye çıkması
Süleyman Soylu'nun konuşması VAN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Korucular Hizmet İçi Eğitim Semineri"ne iştirak etti. (1)
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