Son Dakika Haberleri: Soylu: "2019 yılı başlarken üç ana kriteri bu yılın ana teması olarak belirlemiştik; eğitim,...
Son Dakika Güncel Soylu: '2019 yılı başlarken üç ana kriteri bu yılın ana teması olarak belirlemiştik; eğitim,... - Son Dakika

Soylu: "2019 yılı başlarken üç ana kriteri bu yılın ana teması olarak belirlemiştik; eğitim,...

7 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüye çıkması Süleyman Soylu'nun konuşması VAN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Korucular Hizmet İçi Eğitim Semineri"ne iştirak etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüye çıkması

Süleyman Soylu'nun konuşması VAN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Korucular Hizmet İçi Eğitim Semineri"ne iştirak etti. (1)

Soylu: 2019 yılı başlarken üç ana kriteri bu yılın ana teması olarak belirlemiştik; eğitim,...

Süleyman Soylu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 10:38 Kaynak: AA
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