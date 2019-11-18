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Soylu: "2019 yılındaki felsefemiz; eğitim, denetim ve takip"
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, YİKOB "Yönetici Eğitimi Semineri" programında konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 10:46 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, YİKOB "Yönetici Eğitimi Semineri" programında konuştu. (2)
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