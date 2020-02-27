İçişleri Bakanı Soylu: "21 bin araç çakar kullanıyordu, şu anda 1440 araç çakar kullanıyor."

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Bakan Soylu: Elazığ ve Malatya depreminin ardından şu ana kadar 460 milyon lira harcama yapıldı