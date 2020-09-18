Soylu: "21 Eylül'den itibaren yeni tip sürücü belgeleri, yeni nesil kimlik kartlarına yüklenmeye... - Son Dakika

Sürücü belgesi bilgilerinin kimlik kartlarına yüklenmesi programı
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklaması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sürücü belgesi bilgilerinin kimlik kartlarına yüklenmesi programında konuştu. (1)
İçişleri Bakanı Soylu: "21 Eylül'den itibaren yeni tip sürücü belgeleri, yeni nesil kimlik kartlarına yüklenmeye başlanacak."
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 11:08 - Kaynak: AA
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