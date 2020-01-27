Soylu: "21'i 4 ve üzerinde toplam 948 artçı deprem meydana geldi" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Soylu: '21'i 4 ve üzerinde toplam 948 artçı deprem meydana geldi' - Son Dakika

Soylu: "21'i 4 ve üzerinde toplam 948 artçı deprem meydana geldi"

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ELAZIĞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, valilikte açıklama yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ELAZIĞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, valilikte açıklama yaptı. (1)

Soylu: 21'i 4 ve üzerinde toplam 948 artçı deprem meydana geldi

Süleyman Soylu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 11:34 Kaynak: AA
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