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Soylu: "21. yüzyıl insanlık için vicdansız bir yüzyıl oldu"
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İdlib Yardım Kampanyası Basın Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 10:52 Kaynak: AA
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