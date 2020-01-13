Soylu: "21. yüzyıl insanlık için vicdansız bir yüzyıl oldu" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Soylu: '21. yüzyıl insanlık için vicdansız bir yüzyıl oldu' - Son Dakika

Soylu: "21. yüzyıl insanlık için vicdansız bir yüzyıl oldu"

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İdlib Yardım Kampanyası Basın Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İdlib Yardım Kampanyası Basın Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. (2)

Soylu: 21. yüzyıl insanlık için vicdansız bir yüzyıl oldu

Süleyman Soylu, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 10:52 Kaynak: AA
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