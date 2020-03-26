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Soylu: "2551 provokatif hesap tespit edildi, 449'una işlem yapıldı, diğerlerine işlem yapılıyor.
7 saat önce
Soylu: "2551 provokatif hesap tespit edildi, 449'una işlem yapıldı, diğerlerine işlem yapılıyor.
Soylu: "2551 provokatif hesap tespit edildi, 449'una işlem yapıldı, diğerlerine işlem yapılıyor. Yüzde 70'i FETÖ/PDY, PKK, DHKP-C bağlantılı."
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 12:40 Kaynak: AA
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