Soylu: "26 Doğu ve Güneydoğu İlimizde 37 Bin 710 Adres Değişikliği Haksız, Gerçeğe Uygun Olmayan...
56 dakika önce
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüye çıkışı Bakan Soylu'nun konuşması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "26 doğu ve güneydoğu ilimizde 37 bin 710 adres değişikliği haksız, gerçeğe uygun olmayan şekilde yapılmıştır.
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 07:09 Kaynak: AA
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