Son Dakika Haberleri: Soylu: "26 Doğu ve Güneydoğu İlimizde 37 Bin 710 Adres Değişikliği Haksız, Gerçeğe Uygun Olmayan...

Soylu: "26 Doğu ve Güneydoğu İlimizde 37 Bin 710 Adres Değişikliği Haksız, Gerçeğe Uygun Olmayan...

56 dakika önce

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüye çıkışı Bakan Soylu'nun konuşması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "26 doğu ve güneydoğu ilimizde 37 bin 710 adres değişikliği haksız, gerçeğe uygun olmayan şekilde yapılmıştır.

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüye çıkışı
Bakan Soylu'nun konuşması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "26 doğu ve güneydoğu ilimizde 37 bin 710 adres değişikliği haksız, gerçeğe uygun olmayan şekilde yapılmıştır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 07:09 Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş Hakkında Soruşturma Başlatıldı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Erdoğan'ın Katıldığı Fazıl Say Konseriyle İlgili Açıklama Yaptı

Milli Savunma Bakanı Akar'dan Harekat Sinyalini Verdi: Hazırlıklar Tamamladı Umreye Giderken Çantasında 3 Kilo 600 Gram Altınla Yakalanan İş Adamı İçin Karar Verildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.1.2019 20:05:27. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Soylu: "26 Doğu ve Güneydoğu İlimizde 37 Bin 710 Adres Değişikliği Haksız, Gerçeğe Uygun Olmayan...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]