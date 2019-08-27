Soylu: "26 Haziran tarihi itibarıyla Türk Hava Kurumunun herhangi bir yönetimi söz konusu değildir.
52 dakika önce
Soylu: "26 Haziran tarihi itibarıyla Türk Hava Kurumunun herhangi bir yönetimi söz konusu değildir.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 03:26 Kaynak: AA
Soylu: "26 Haziran tarihi itibarıyla Türk Hava Kurumunun herhangi bir yönetimi söz konusu değildir. Türk Hava Kurumunun yönetimi boşluktadır."
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