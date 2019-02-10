Soylu: "31 Mart Seçimleri İçin Bunların Taktiği Ali Cengiz Oyunudur"
39 dakika önce
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yenimahalle ilçesinde muhtarlar ve STK temsilcileriyle bir araya geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 01:23 Kaynak: AA
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