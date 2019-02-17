Soylu: "31 Mart'ta Kılıçdaroğlu Zafer Naralarıyla Beraber Ankara Büyükşehir Belediyesine Girerse...
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- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Mamak'ta Küçükkayaş seçim bürosu açılışında konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 10:57 Kaynak: AA
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