Son Dakika Haberleri: Soylu: "31 Mart'ta Kılıçdaroğlu Zafer Naralarıyla Beraber Ankara Büyükşehir Belediyesine Girerse...

Soylu: "31 Mart'ta Kılıçdaroğlu Zafer Naralarıyla Beraber Ankara Büyükşehir Belediyesine Girerse...

1 saat önce

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Mamak'ta Küçükkayaş seçim bürosu açılışında konuştu.

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Mamak'ta Küçükkayaş seçim bürosu açılışında konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 10:57 Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Mamak, Ankara, Politika
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