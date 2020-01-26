Soylu: "4 büyüklüğünün üzerinde 20 artçı deprem meydana geldi. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Soylu: '4 büyüklüğünün üzerinde 20 artçı deprem meydana geldi. - Son Dakika

Soylu: "4 büyüklüğünün üzerinde 20 artçı deprem meydana geldi.

6 saat önce

Soylu: "4 büyüklüğünün üzerinde 20 artçı deprem meydana geldi.

Soylu:

Soylu: "4 büyüklüğünün üzerinde 20 artçı deprem meydana geldi. O saatten bu saate kadar 678 artçı deprem meydana geldi. Artçı depremler devam ediyor."

Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 12:24 Kaynak: AA
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