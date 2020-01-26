Son Dakika › Güncel › Soylu: '4 büyüklüğünün üzerinde 20 artçı deprem meydana geldi. - Son Dakika
Soylu: "4 büyüklüğünün üzerinde 20 artçı deprem meydana geldi.
6 saat önce
Soylu: "4 büyüklüğünün üzerinde 20 artçı deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 12:24 Kaynak: AA
Soylu: "4 büyüklüğünün üzerinde 20 artçı deprem meydana geldi. O saatten bu saate kadar 678 artçı deprem meydana geldi. Artçı depremler devam ediyor."
Son Dakika Arkadaşının alkol aldığı anı paylaşan Sıla'ya tepki: Deprem oldu haberin var mı? Elazığ'daki 6.8'lik depremin şiddetini gösteren en net görüntüler! Depremin ardından Çevrimtaş Köyü, hayalet şehre döndü! Tek bir sağlam bina kalmadı Binali Yıldırım: Ev yaparken sadece devletin kontrolüne bırakmamak lazım