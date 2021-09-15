Soylu: "462 bin Suriyeli buradan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesine geri dönmüştür" - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Göç Kurulu Toplantısı"na katıldı. (2)

"15 Temmuz sonrasındaki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarını takiben gönüllü geri dönüşler teşvik edilmeye başlanmıştır"

"462 bin Suriyeli buradan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesine geri dönmüştür"

"2011'deki iç savaş başladıktan sonra ve Türkiye'ye göç akımı başladıktan sonra Türkiye'ye adım atan ne kadar Suriyeli göçmen varsa aşılanmıştır, sağlık kontrolünden geçirilmiştir ve bütün verileri de tek tek işlenmiştir"