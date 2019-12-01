Son Dakika Haberleri: Soylu: "5 bin 300 aileyle görüşüyoruz, son 3 yılda 600'ün üzerinde terör örgütü (PKK) mensubunu...
Son Dakika Güncel Soylu: '5 bin 300 aileyle görüşüyoruz, son 3 yılda 600'ün üzerinde terör örgütü (PKK) mensubunu... - Son Dakika

Soylu: "5 bin 300 aileyle görüşüyoruz, son 3 yılda 600'ün üzerinde terör örgütü (PKK) mensubunu...

6 saat önce

Soylu: "5 bin 300 aileyle görüşüyoruz, son 3 yılda 600'ün üzerinde terör örgütü (PKK) mensubunu ailesiyle ikna ederek getirip adalete teslim ettik."

Soylu:

Soylu: "5 bin 300 aileyle görüşüyoruz, son 3 yılda 600'ün üzerinde terör örgütü (PKK) mensubunu ailesiyle ikna ederek getirip adalete teslim ettik."

PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 11:24 Kaynak: AA
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