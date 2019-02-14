Soylu: "553 Bin Engelliye Evde Bakım Hizmeti Veren Bir Türkiye Var"
1 saat önce
- Engelli ve yaşlılarla yemek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, engelli ve yaşlılarla yemekte bir araya geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 10:35 Kaynak: AA
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