Soylu: "66 ayrı ürünle ilgili suç duyurusunda bulunduk. Niteliksiz ürün, fahiş fiyat ve karaborsacılık yapanların tepesindeyiz."

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Yaşlı adamın başına kolonya döken kişi kendisini böyle savundu: Yanlış anlaşılma var