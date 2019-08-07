Son Dakika Haberleri: Soylu: 7 ayda PKK'dan 87 üst düzey terörist etkisiz hale getirildi
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Soylu: 7 ayda PKK'dan 87 üst düzey terörist etkisiz hale getirildi

23 dakika önce

İçişleri Bakanı Soylu, "7 ayda, PKK'dan 87 üst düzey teröristi etkisiz hale getirdik.

Soylu: 7 ayda PKK'dan 87 üst düzey terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]
İçişleri Bakanı Soylu, "7 ayda, PKK'dan 87 üst düzey teröristi etkisiz hale getirdik. Geçen yılın tamamında bu sayı 110'du. Bütün dağ kadroları çözülüyor. El birliğiyle bu meseleyi bitirmek için büyük bir gayret içindeyiz." dedi.
Süleyman Soylu, PKK, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 01:35 
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