Soylu: 7 ayda PKK'dan 87 üst düzey terörist etkisiz hale getirildi
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İçişleri Bakanı Soylu, "7 ayda, PKK'dan 87 üst düzey teröristi etkisiz hale getirdik.
İçişleri Bakanı
Soylu, "7 ayda, PKK
'dan 87 üst düzey teröristi etkisiz hale getirdik. Geçen yılın tamamında bu sayı 110'du. Bütün dağ kadroları çözülüyor. El birliğiyle bu meseleyi bitirmek için büyük bir gayret içindeyiz." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 01:35
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