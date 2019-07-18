Son Dakika Haberleri: Soylu: 7 vatandaşın kayıp olduğu ihbarı geldi
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Soylu: 7 vatandaşın kayıp olduğu ihbarı geldi

27 dakika önce

İçişleri Bakanı Soylu, kendilerine, Düzce'deki su baskını ve toprak kaymasıyla ilgili 4'ü çocuk 7 vatandaşın kayıp olduğu ihbarının geldiğini açıkladı.

Soylu: 7 vatandaşın kayıp olduğu ihbarı geldi, System.String[]
İçişleri Bakanı Soylu, kendilerine, Düzce'deki su baskını ve toprak kaymasıyla ilgili 4'ü çocuk 7 vatandaşın kayıp olduğu ihbarının geldiğini açıkladı.
Süleyman Soylu, su baskını, Düzce, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 11:57 
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