Soylu: 7 vatandaşın kayıp olduğu ihbarı geldi
27 dakika önce
İçişleri Bakanı Soylu, kendilerine, Düzce'deki su baskını ve toprak kaymasıyla ilgili 4'ü çocuk 7 vatandaşın kayıp olduğu ihbarının geldiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı
Soylu, kendilerine, Düzce
'deki su baskını
ve toprak kaymasıyla ilgili 4'ü çocuk 7 vatandaşın kayıp olduğu ihbarının geldiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 11:57
Yollar göle döndü, araçlar kayık gibi yüzdü! O anlar saniye saniye görüntülendi Cep telefonu ile nakit yaratma dönemi sona eriyor EPDK'den katkılı akaryakıt düzenlemesi İstiklal Caddesi'nde korku dolu anlar