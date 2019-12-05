Son Dakika Haberleri: Soylu: "Açık cezaevinden firar etmiş bir cani ile karşı karşıyayız"
Son Dakika Güncel Soylu: 'Açık cezaevinden firar etmiş bir cani ile karşı karşıyayız' - Son Dakika

Soylu: "Açık cezaevinden firar etmiş bir cani ile karşı karşıyayız"

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun soruları cevaplaması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Maldivlerli mevkidaşı İmran Abdullah'ı makamında kabulünde basın mensuplarının öldürülen 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir hakkındaki sorularını cevapladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun soruları cevaplaması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Maldivlerli mevkidaşı İmran Abdullah'ı makamında kabulünde basın mensuplarının öldürülen 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir hakkındaki sorularını cevapladı.

Soylu: Açık cezaevinden firar etmiş bir cani ile karşı karşıyayız

Süleyman Soylu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 12:46 Kaynak: AA
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