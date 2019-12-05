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Soylu: "Açık cezaevinden firar etmiş bir cani ile karşı karşıyayız"
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun soruları cevaplaması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Maldivlerli mevkidaşı İmran Abdullah'ı makamında kabulünde basın mensuplarının öldürülen 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir hakkındaki sorularını cevapladı.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 12:46 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun soruları cevaplaması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Maldivlerli mevkidaşı İmran Abdullah'ı makamında kabulünde basın mensuplarının öldürülen 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir hakkındaki sorularını cevapladı.
Ceren'in katilinin olaydan bir gün önce Ordu Ticaret Borsası'nın güvenlik görevlisinden para istediği ortaya çıktı Ceren Özdemir'in katilini yakalatan esnaf konuştu: Başka insanların ölmemesi için yaptım Manisa'da otomobil takla attı, 2 kişi ölümden döndü Bedensel engelli adamı bıçaklayarak öldüren katil zanlısı, aldığı cezayı duyunca bayıldı