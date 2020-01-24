Soylu, AFAD'da deprem hazırlık toplantısındayken Elazığ'da deprem oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Soylu, AFAD'da deprem hazırlık toplantısındayken Elazığ'da deprem oldu - Son Dakika

Soylu, AFAD'da deprem hazırlık toplantısındayken Elazığ'da deprem oldu

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul AFAD'da deprem hazırlık toplantısına başkanlık ederken Elazığ Sivrice'de deprem oldu.

Soylu, AFAD'da deprem hazırlık toplantısındayken Elazığ'da deprem oldu, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul AFAD'da deprem hazırlık toplantısına başkanlık ederken Elazığ Sivrice'de deprem oldu.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul AFAD'da deprem hazırlık toplantısına başkanlık ederken Elazığ Sivrice'de deprem oldu. Bakan Soylu, gelişmeleri İstanbul AFAD binasında takip ediyor. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 09:40 Kaynak: İHA
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