Soylu, AFAD'da deprem hazırlık toplantısındayken Elazığ'da deprem oldu - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul AFAD'da deprem hazırlık toplantısına başkanlık ederken Elazığ Sivrice'de deprem oldu. Bakan Soylu, gelişmeleri İstanbul AFAD binasında takip ediyor. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Elazığ beşik gibi! Sivrice'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha oldu