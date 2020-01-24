Soylu, AFAD'da deprem toplantısındayken Elazığ'da deprem oldu - Son Dakika

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Soylu, AFAD'da deprem toplantısındayken Elazığ'da deprem oldu
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul AFAD'da deprem hazırlık toplantısına başkanlık ederken Elazığ Sivrice'de deprem oldu.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 09:50 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul AFAD'da deprem hazırlık toplantısına başkanlık ederken Elazığ Sivrice'de deprem oldu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul AFAD'da deprem hazırlık toplantısına başkanlık ederken Elazığ Sivrice'de deprem oldu. Bakan Soylu, gelişmeleri İstanbul AFAD binasında takip ediyor.
(Musa Erdoğan/İHA)
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