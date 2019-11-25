Son Dakika Haberleri: Soylu: "AFAD konusunda kamu-özel işbirliğinin güçlendirilmesi ve kurumsal bir mecraya taşınmasını...
Son Dakika Güncel Soylu: 'AFAD konusunda kamu-özel işbirliğinin güçlendirilmesi ve kurumsal bir mecraya taşınmasını... - Son Dakika

Soylu: "AFAD konusunda kamu-özel işbirliğinin güçlendirilmesi ve kurumsal bir mecraya taşınmasını...

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-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüdeki konuşması -Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD tarafından düzenlenen "Asya Afet Azaltma 2019 Konferansı"na katıldı.

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüdeki konuşması

-Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD tarafından düzenlenen "Asya Afet Azaltma 2019 Konferansı"na katıldı. (4)

Soylu: AFAD konusunda kamu-özel işbirliğinin güçlendirilmesi ve kurumsal bir mecraya taşınmasını...

Süleyman Soylu, Asya, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 10:46 Kaynak: AA
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