İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ Valiliği'nde düzenledikleri basın toplantısı ile gazetecilere açıklamalarda bulundu.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'daki depremin ardından enkaz altında kalan 45 vatandaşın kurtarıldığını bildirdi.

"4 büyüklüğünün üzerinde 20 artçı deprem meydana geldi. O saatten bu saate kadar 678 artçı deprem meydana geldi. Artçı depremler devam ediyor."

"Artçı depremler devam ettikçe vatandaşımızın endişe duyması normaldir, bu konudaki ihtiyaçların giderilmesi de bizim temel görevimizdir."

"Bölgeye şu ana kadar 10 binin üzerinde çadır sevk ettik. 6 bin 455 çadırın da kurulumunu hem Malatya hem de Elazığ'da sağladık"

" Türkiye'den şöyle bir talebimiz var; AFAD yönlendirmeyi yapmadan kimse Malatya ve Elazığ'a kendi başına bir şey göndermesin."

"Elazığ'ın içerisinde, Pötürge, Sivrice, Doğanyol ve Maden'de hasarlı, az hasarlı bütün binalar, Bakanlığımız tarafından taranacaktır. "

"Depremden etkilenen, yaralanan, hayatını kaybeden ve maddi hasarlı olarak dışarıda kalan ailelere direkt olarak aile başı verilecek nakit yardımı yarın sabah itibariyle kaymakamlıklarımız marifetiyle valiliklerimiz koordinasyonunda sağlanacaktır."