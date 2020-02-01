Son Dakika › Güncel › Soylu: 'Afet bölgesi ilan edilsin demek biraz siyasi bir yaklaşım olur' - Son Dakika
Soylu: "Afet bölgesi ilan edilsin demek biraz siyasi bir yaklaşım olur"
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklaması ELAZIĞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'ın Maden ilçesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 03:13 Kaynak: AA
Son Dakika Son dakika: Elazığ'da 4.5 ve 4.2 büyüklüğünde iki deprem MHP'den Kılıçdaroğlu'nun 'Elazığ deprem bölgesi ilan edilsin' teklifine yanıt: Desteklememiz mümkün değil AFAD, Elazığ depreminin 3 boyutlu görüntüsünü yayımladı Son Dakika: Vuhan'daki Türkler eve döndü! 42 kişiyi taşıyan askeri uçak Ankara'ya indi