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Soylu: "Afet ve acil durumlarda ülke çapında 28, il düzeyinde 26 sorumlu kurum belirledik"
7 saat önce
Afet Riskini Azaltma ve Deprem Toplantısı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Afet Riskini Azaltma ve Deprem Toplantısı"na katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 11:01 Kaynak: AA
Afet Riskini Azaltma ve Deprem Toplantısı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Afet Riskini Azaltma ve Deprem Toplantısı"na katıldı. (2)
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