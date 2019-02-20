Son Dakika Haberleri: Soylu, Afganistan Mülteciler ve Geri Dönüşler Bakanı Balkhi ile Görüştü

Soylu, Afganistan Mülteciler ve Geri Dönüşler Bakanı Balkhi ile Görüştü

18 dakika önce

- Görüşmeden detaylar İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansı" kapsamında Afganistan Mülteciler ve Geri Dönüşler Bakanı Seyid Hüseyin Alimi Balkhi ile görüştü.

Soylu, Afganistan Mülteciler ve Geri Dönüşler Bakanı Balkhi ile Görüştü, System.String[]
- Görüşmeden detaylar İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansı" kapsamında Afganistan Mülteciler ve Geri Dönüşler Bakanı Seyid Hüseyin Alimi Balkhi ile görüştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 11:38 Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Afganistan, Güncel
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