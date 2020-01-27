Soylu: "Ağır hasarlı ve yıkılacak evler için 30 bin lira, acil kira ödeneği olarak da 11 bin lira... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Soylu: 'Ağır hasarlı ve yıkılacak evler için 30 bin lira, acil kira ödeneği olarak da 11 bin lira... - Son Dakika

Soylu: "Ağır hasarlı ve yıkılacak evler için 30 bin lira, acil kira ödeneği olarak da 11 bin lira...

6 saat önce

Soylu: "Ağır hasarlı ve yıkılacak evler için 30 bin lira, acil kira ödeneği olarak da 11 bin lira olmak üzere toplam 41 bin lira verilecek.

Soylu:

Soylu: "Ağır hasarlı ve yıkılacak evler için 30 bin lira, acil kira ödeneği olarak da 11 bin lira olmak üzere toplam 41 bin lira verilecek."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 11:22 Kaynak: AA
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ŞU AN BURADASINIZ: Soylu: "Ağır hasarlı ve yıkılacak evler için 30 bin lira, acil kira ödeneği olarak da 11 bin lira... - Son Dakika
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