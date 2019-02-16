Soylu: "Ağrı, Göç Veren Değil Göç Alan Bir Merkez Haline Gelecek"
31 dakika önce
- Patnoslular Gecesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi ve tokalaşması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde Patnoslular gecesine katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:51 Kaynak: AA
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