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Soylu: "Ak Parti boynunu büküp helallik arayarak geçmişini temizlemeye çalışanlardan olmamıştır" - Son Dakika

Soylu: "Ak Parti boynunu büküp helallik arayarak geçmişini temizlemeye çalışanlardan olmamıştır"

17.11.2021 08:38
Soylu: "Ak Parti boynunu büküp helallik arayarak geçmişini temizlemeye çalışanlardan olmamıştır"

Adalet ve Kalkınma Partisi Mamak İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ak Parti boynunu büküp helallik arayarak geçmişini temizlemeye çalışanlardan olmamıştır" dedi.

Adalet ve Kalkınma Partisi Mamak İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ak Parti boynunu büküp helallik arayarak geçmişini temizlemeye çalışanlardan olmamıştır" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Adalet ve Kalkınma Partisi Mamak İlçe Danışma Meclisi Toplantı'na katıldı. Büyük dava adamlarının önünde saygıyla eğilmek için toplantıya geldiğini belirten Soylu, "21'inci asrın başından itibaren bu ülkeye devrim, değişim ve dönüşüm yapan bu güzel teşkilata bu inançlı kadroya minnetlerimi ve şükranlarımı ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Kıymetli kardeşlerim siz bu ülkeye o kadar büyük hizmetler yaptınız ki yılmadınız, yorulmadınız, korkmadınız sinmediniz, neler yaptılarsa siz yolunuzdan dönmediniz. Bu ülkede büyük bir mücadeleyi ortaya koydunuz. Amerika'dan be Avrupa'dan parmak salladılar. Liderinizi ve ülkenizi bırakmadınız. Bu ülkeyi bölmek istediler. Parçalamak istediler. Sinmediniz bu ülke için mücadele ettiniz. Siyasette siz bu işi beceremezsiniz, yapamazsınız dediler. Biz beceririz ve yaparız dediniz. Menderes'in idamı ile korkuttular. Darbelerle korkuttular. Gezi olayları ile korkuttular. 17-25 aralık ile korkuttular. Bir taraftan F-16 ile bir taraftan tanklarla üzerlerinize bombalar yağdırdılar. Geri durmadınız. Buraya Recep Tayyip Erdoğan'ın dava arkadaşlarına bir şey söylemek için geldim. Ne kadar işimiz olsa da bilmenizi isterim ki bu büyük dava adamlarının önünde saygıyla eğilmek için geldim" şeklinde konuştu.

Ak Parti'nin boynunu büküp helallik arayarak geçmişini temizlemeye çalışanlardan olmadığı ifade eden Bakan Soylu, "Ak Parti boynunu büküp helallik arayarak geçmişinin temizlemeye çalışanlardan olmamıştır. Burada bütün açık yüreklilikle ve inancımla söylemek istiyorum ki Türk siyasetinin ismi hak alnı ak partisi Ak Parti'dir. Biliyorsunuz birileri son zamanlarda helallik istiyormuş. Hem yoğurum ekşimesin hem ayranım dökülmesin. Helallik istemek öyle her şeyi istismar etmekle olmaz. Helallik istemek hatadan dönmekle olur. Helallik istemek istersen önce şehit ailelerinden isteyeceksin Önce PKK'ya sırtını döneceksin. Şehit ailelerinle helalleşeceksen şehit ailelerine küfür edenlere sırt çevireceksin. Üniversite kapısında coplanırken içinin yağlarının eridiği başörtülü öğrenciden helallik isteyeceksen 28 Şubatçılara sırt çevireceksin. Kılıçdaroğlu, bir kere samimi ol. Bu millet ne yaparsan yap senin samimi olduğunu anlarsa belki sözüne itibar eder. Ama bir gram samimiyeti olmadan bu millete yalanlarla, AK Parti iktidarını ve Recep Tayyip Erdoğan'ı iftira, nifak ve fitnelerle, başkalarının talimatlarıyla bir şey yapmaya çalışacağını zannediyorsan bilesin ki bu millet senin her adımını izliyor" ifadelerini kullandı.

Orhun Kitabelerinde yer alan Bilge Kağan'ın sözleri ile konuşmasına devam eden Bakan Soylu, " Bilge Kağan Orhun kitabelerinde der ki Zengin bir millete Kağan olmadım. Türk Devleti'nin ve Türk Milleti'nin adı sanı yok olmasın diye gece uyumadım. Gündüz oturmadım. Ölesiye çalıştım. 19 yıl önce bu teşkilatla birlikte emaneti teslim aldığı günden beri gece uyumayan aynen Bilge Kağan'nın söylediği gibi gündüz oturmayan gecenin saat ikisine kadar milletinin hizmetkarı olan emeklilerin maaş kuyruklarında eziyet çekmekten genç kızların başörtüsünden dolayı üniversite kapılarında hakaret görmekten milletinin içine sokulmuş bütün fitne tohumlarını nifak tohumlarını söküp atan yurtdışına borç isteme heyetleri gönderen bu ülkeyi dünyaya helikopter satan insansız hava aracı satan yazılım satan bir ülke haline getiren kıymetli Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Mamak teşkilatına selamları, hürmetleri ve muhabbetleri var. Üzerimde emanettir. Ben de bu kutlu teşkilata iletiyorum" dedi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

Soylu: Ak Parti boynunu büküp helallik arayarak geçmişini temizlemeye çalışanlardan olmamıştır

Süleyman Soylu, AK Parti, Hisarcık, Mamak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Soylu: 'Ak Parti boynunu büküp helallik arayarak geçmişini temizlemeye çalışanlardan olmamıştır' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Soylu: "Ak Parti boynunu büküp helallik arayarak geçmişini temizlemeye çalışanlardan olmamıştır" - Son Dakika
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