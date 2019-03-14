Soylu: "(Akşener) Çiller'e Bahçeli'ye İhanet Etti, Bugün de Milletimize İhanet Ediyor"
57 dakika önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Araklı ilçe merkezinde parti otobüsünün üzerinden halka hitap etti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Araklı ilçe merkezinde parti otobüsünün üzerinden halka hitap etti.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 06:55 Kaynak: AA
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