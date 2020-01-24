Son Dakika › Güncel › Soylu: 'Allah'a yemin olsun ki Orta Doğu'yu huzurlu hale getirebilecek bu büyük millettir' - Son Dakika
Soylu: "Allah'a yemin olsun ki Orta Doğu'yu huzurlu hale getirebilecek bu büyük millettir"
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen programda konuştu. Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:32 Kaynak: AA
Son Dakika Soylu: "Dağda 500 terörist kaldı" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Elazığ Sivrice'de 4-5 yıkık bina var, can kaybı söz konusu değil Son Dakika: İçişleri Süleyman Soylu: Elazığ depreminde 5 kişi hayatını kaybetti Elazığ'daki depremden yürek burkan görüntü! Çocuklarını korumak için kendisini siper etti