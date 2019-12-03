Soylu: "Allah bizi size mahçup etmesin"
6 saat önce
3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri Gölbaşı Vilayetler Evi Emniyet Teşkilatı'nın engelli aileleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması Engelli öğrencinin şarkı söylemesi ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vilayetler Evi'nde, Emniyet Teşkilatının engelli aileleri ve...
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 10:55 Kaynak: AA
3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri
Gölbaşı Vilayetler Evi
Emniyet Teşkilatı'nın engelli aileleri
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması
Engelli öğrencinin şarkı söylemesi ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vilayetler Evi'nde, Emniyet Teşkilatının engelli aileleri ve çocukları ile yemekte bir araya geldi.
(3)
İstanbul'da engellileri mağdur eden üst geçide Uluslararası Engelliler Günü pankartı asıldı Siyam ikizlerinden yürekleri dağlayan açıklama: İnsanlar keşke kalbimize baksa Cumhurbaşkanı Erdoğan, Buckingham Sarayı'nda verilen resepsiyona katıldı "MEB protokolünde ayrımcılık" haberine Bakanlık'tan yanıt: Protokolün kapsamı genişletildi