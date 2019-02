Soylu: "Alttan Giriyoruz Üstten Giriyoruz, Teröre Gereğini Yapıyoruz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Haydi Amerika engelleseydi Afrin'i. Hani, girdik mi? Bize tezgahları şuydu; şimdi bu adımı atacaklardı, ondan sonra Türkiye'yi kendi içine hapsedip hareket edemeyecek bir hale getireceklerdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Haydi Amerika engelleseydi Afrin'i. Hani, girdik mi? Bize tezgahları şuydu; şimdi bu adımı atacaklardı, ondan sonra Türkiye'yi kendi içine hapsedip hareket edemeyecek bir hale getireceklerdi. Türkiye, eski Türkiye değil. Buradan haykırıyoruz, bu coğrafyada biz karar vermedikten sonra hiçbir oyun kurulamaz." dedi.



Bakan Soylu, Etimesgut'ta MHP ilçe teşkilatını ziyaretinin ardından Piyade Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışına, Genç Kıraathane Buluşması'na ve Çankırılılar Derneği Birlik, Beraberlik, Dostluk ve Yaren Gecesi'ne katıldı.



Piyade Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışında vatandaşlara hitap eden Soylu, vatandaşlardan 31 Mart akşamı sandıkları patlatma, altın bir tarih yazma sözünü aldı.



Geçmişten bugüne kadar Türkiye'nin üzerinde birçok oyun oynandığını, ekonomik saldırılarla diz çökertilmek istendiğini, 10 yılda bir darbe yapıldığını, başbakanların, bakanların idam edildiğini anımsatan Soylu, "Allah'a hamdolsun bugün hem iktidarız hem muktediriz." ifadesini kullandı.



Türkiye'nin başı açık, başı örtülüsüyle, Alevi'siyle, Sünni'siyle, Türk'üyle, Kürt'üyle birlikte dimdik ayakta durduğunun altını çizen Soylu, "Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar, ne kadar ayaklarını sürterlerse sürtsünler... Bilsinler ki bu memleketin evlatlarını tuzaklar, kumpaslar hiçbir zaman durduramadı, durduramayacak. 1990 ve 2000 arası Gabar'dan Cudi'ye, Tendürek'ten Çemçe'ye, Madur'a, Ağrı Dağı'na kadar tam 15 bin terörist vardı dağlarda. Bugün 700 terörist kaldı. Hiç merak etmeyin, onların hakkından gelmesini de biliriz. Fare gibi kaçıyorlar, fare. Onlara öyle işler yapacağız ki yarısı aklımızda yok." diye konuştu.



Türkiye'nin yükselmesini engellemek için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını, Gezi olaylarını, 17-25 Aralık'ı, 6-7 Ekim'i, 15 Temmuz'u, ekonomik saldırıları gerçekleştirdiklerini, Türkiye'yi dünyadan dışlamak dahil her şeyi yapmaya çalıştıklarını söyleyen Soylu, "Büyümeyelim, zengin, özgür bir Türkiye olmasın istiyorlar. Kendimiz üretmeyelim istiyorlar. Ne isterlerse istesinler, insansız hava araçlarını, Atak helikopterlerini, kendi milli gemimizi de üretiyoruz." dedi.



"Yürüyüş yapacakmış Kandil'in vekilleri"



Bakan Soylu, Türkiye'nin artık eski Türkiye olmadığını, bugün 81 ilinde üniversiteler, şehir hastaneleri, havalimanları bulunduğunu belirterek, bütün bunları milletin iradesiyle, gücüyle, oyuyla ve demokrasiyle yaptıklarını dile getirdi.



Soylu, kendisine bazen keskin sözler söylediği için kızıldığını anlatarak, "Neymiş, Apo'nun İmralı'dan serbest bırakılması için yürüyüş yapacakmış Kandil'in vekilleri. Yürüyebildiler mi?" ifadelerini kullandı.



Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"PKK'nın, FETÖ'nün, DEAŞ'ın, DHKP-C'nin ayağına basıyoruz. Amerika neymiş Afrin'e giremeyeceğiz, öyle mi? Neden giremeyeceğiz? Oradaki PKK'yı, PYD'yi koruyacak, kollayacak, oradan bize saldıracaklar. Irak'ın kuzeyinden Afrin'e kadar orada bir koridor oluşturacaklar, benim ülkemin medeniyet havzasını, coğrafyasını, Orta Doğu'yla bağını kesecekler, ticaret yapamayacağım, gönül, kültür köprüsü kuramayacağım, kardeşlerimle buluşamayacağım.



Haydi Amerika engelleseydi Afrin'i. Hani, girdik mi? Bu, neden? Sizin verdiğiniz kuvvetten, güçten. Bize tezgahları şuydu; şimdi bu adımı atacaklardı, ondan sonra Türkiye'yi kendi içine hapsedip hareket edemeyecek bir hale getireceklerdi. Türkiye, eski Türkiye değil. Buradan haykırıyoruz, bu coğrafyada biz karar vermedikten sonra hiçbir oyun kurulamaz."



"Büyük bir mücadele veriyoruz"



İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye'de 50 yıl boyunca 4,5 yıl seçimin olmadığı hiçbir dönemin yaşanmadığına dikkati çekerek, ilk kez 4,5 yıl seçimin olmayacağı, herkesin işini yapacağı, Türkiye'yi kendi hedefleriyle buluşturmak için gayret göstereceği bir dönemin yaşanacağını söyledi.



Vatandaşlara 31 Mart'ta Türkiye'ye tezgah kuranlara sille vurma, Türkiye ile uğraşılamayacağını gösterme çağrısında bulunan Soylu, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin "Kürdistan'da biz kazanacağız. Batıda AK Parti ve MHP'ye kaybettireceğiz." şeklindeki açıklamalarına işaret ederek, ortada büyük bir oyun, tezgah olduğunu belirtti.



Bakan Soylu, "Büyük bir mücadele veriyoruz, bu mücadelenin hızı kesilmesin. Çoğu gitti, azı kaldı. Benim memleketim ilk kez bu kadar güçlü, bu kadar kuvvetli, bu kadar kudretli. Kendisiyle uğraşanlarla uğraşıyor. Bu kuvveti hep birlikte artıralım." şeklinde konuştu.



Konuşmasında uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına da değinen Soylu, son 1,5 ayda 15 ton uyuşturucu ele geçirildiğini, 57 bin uyuşturucu satıcısı ve uyuşturucuyla ilgili 300'ün üzerinde örgüt liderinin şu anda hapishanede olduğunu kaydetti.



Soylu, gelecek cuma yapılacak törenle 550 bekçinin daha göreve başlayacağını, ardından mart ayının başında yine alım yapılacağını belirterek, Ankara'da günde 30, 31, 32 hırsızlık olayının 9,10'a indiğini ve yıl sonuna kadar da bunu 6'ya düşüreceklerini bildirdi.



İçişleri Bakanı Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı döneminde özellikle Doğu ve Güneydoğu'da yürüttüğü başarılı çalışmalara dikkati çekti.



Vatandaşlara 31 Mart'ta oy kullanma çağrısı yapan Soylu, şunları kaydetti:



"Biz burada bir tek fire veremeyiz. Şu tabloyu, şu fotoğrafı hiç ama hiç görmek istemiyorum; 31 Mart akşamı Kılıçdaroğlu'nun yürüyerek Ankara Büyükşehir Belediyesine zafer naraları atarak gittiği fotoğrafı Allah bana göstermez inşallah. Ankaralılar, Etimesgutlular böyle bir fotoğrafı görmek istiyor musunuz? Bu Kılıçdaroğlu'nun yürüdüğü yerde ot bitmez ot. Çakılı tek bir çivisi yoktur bunların. Bunların yapmayacağı kalmaz Ankara'da. Ne olursunuz kıymetli hemşehrilerim bu emanet bunlara verilemez, gözünüzü seveyim."



Törende TBMM İdare Amirleri AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yeğin, MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel de konuşma yaptı.



Bakan Soylu, gençlerle buluştu



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim bürosunun açılışının ardından Genç Kıraathane Buluşması etkinliğinde gençlerle bir araya geldi.



Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte sorumlulukların önemini vurgulayan Soylu, Türkiye'nin bir dönem IMF'ye teslim olmuş, hasta adam anlayışına doğru sürüklenmeye çalışılan bir ülke olduğunu anlattı.



Soylu, şu değerlendirmede bulundu:



"Batı ile doğu arasındaki dengeler değişiyor. Batı yaşlanırken doğu nüfusu hem genç nüfus hem genç nüfus ortalaması olarak gittikçe yükseliyor. Batı'nın enerjiye ihtiyacı var. Dünyanın en büyük iki enerji havzasından birisi Orta Doğu, ötekisi ise Hazar. Bunun dünyaya geçeceği tek güvenli nokta, tek bir köprü, tek bir enerji geçiş güzergahı var, onun adı da Anadolu coğrafyası ve Türkiye. Onun için TANAP, Türk Akımı, Mavi Akım, Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı buradan geçiyor."



Soylu, bu nedenle Türkiye'nin baypas edilmeye çalışıldığını söyledi.



"Dünyanın liderliği formu yeniden doğuya doğru intikal etmek zorunda"



Artık çok kutuplu bir dünya düzeninin oluştuğuna dikkati çekti Soylu, "Bu dünyada kendi avantajlarımızı iyi yönetmemiz gerekir. Doğu ile batı arasında bu 400 yıllık doğudan batıya geçen dünyanın liderliği formu yeniden doğuya doğru intikal etmek zorundadır. Çünkü nüfus, kaynak, gençlik oradadır. Çünkü dünyanın yeniden inşa ve ihya edilmesinin en önemli avantajları doğudadır. Batı sürekli kendini tekrarlamaktadır ve bugün anlam ve mana boşluğu içerisindedir." değerlendirmesini yaptı.



Soylu, Türkiye'nin kendi planlamalarını, programlarını, stratejilerini en iyi şekilde ortaya koyması gerektiğini aktararak, Türkiye'de iktidarları, hedefi belirleyen yegane gücün millet olduğunun altını çizdi.



Bakan Soylu, Türkiye'nin uluslararası gücüne işaret ederek, "Biz sadece kendimiz adına bir millet değiliz. Aynı zamanda İslam'ın, atalarımızın bize öğrettiği, imanımızın bize emrettiği iyilikleri anlatmak, kötülüklerden de sakındırmak için görevlendirilmiş bir milletiz. Onun için güçlü, kuvvetli olmalıyız. Hem coğrafya hem medeniyet avantajlarımızı hem kültürel kodlarımızı hem de esas itibarıyla sorumluluklarımızı geleceğe taşıma konusunda bir irade ortaya koymalıyız." dedi.



Anadolu coğrafyasının zayıflık ve tembelliğe asla tahammülünün bulunmadığını belirten Soylu, gençlere çok çalışma tavsiyesinde bulundu.



"Senin PKK'nın siyasi kolu HDP ile ne işin var?"



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Korkut Ata Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Çankırılılar Derneği Birlik, Beraberlik, Dostluk ve Yaren gecesinde yaptığı konuşmada ise gençlerin geleneklerinden, köklerinden kopmamasını istediklerini vurguladı.



Soylu, "Bugün Batı medeniyeti, Doğu medeniyetine tam da bunu yapmak istemektedir. Batı, bugün doğuyu kimliksizleştirmek, yoksunlaştırmak, fukaralaştırmak istemektedir, terörle, açlıkla, fukaralıkla korkutarak. Öte yandan kendi kültürünü yayın araçlarıyla çok matah bir şeymiş gibi pazarlayarak televizyonlarla, televizyon programlarıyla insanları önce vatanlarından, sonra da kendi değerlerinden, esas itibarıyla kimliklerinden ve inançlarından uzaklaştırmaya çalışıyor." diye konuştu.



Çanakkale'de Kurtuluş Savaşı sırasında da bunun yapılmaya çalışıldığının altını çizen Soylu, milletin bu saldırılara, 1960'tan 15 Temmuz'a kadar yaşanan bütün darbe ve muhtıralara, darbecilerin işaret ettiğinin tersine kendi adamlarını iktidara getirerek direndiğini söyledi.



Soylu, "Bugün de saldırdıkları alan, yine aynı alandır. Bize 'Suriyelilerle ne işiniz var' diyorlar. Çünkü bu coğrafyadaki her bireyi tek tek yalnızlaştırmak istiyorlar. Çünkü birbirimizle hemhal olduğumuzda nasıl güçlü olduğumuzu çok iyi biliyorlar ve bu alanı sürekli kırmaya çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.



Bakan Soylu, şunları kaydetti:



"Biz saf, nevzuhur bir millet değiliz, neler döndüğünü, bize kimin ne mesaj verdiğini çok iyi anlıyoruz, hiç merak etmesinler. Adayları belirlerken liyakate falan bakmıyorlar, bal gibi de mesajlarına, ilişkilerine, kimin bam teline basıp kimin sırtını sıvazladığına bakıyorlar. Biz neyin ne olduğunu anlıyoruz, hiç merak etmesinler. Bunu anlamak zor da değildir. Şer ittifakına bakınca mesele anlaşılmaktadır.



Yıllardır hep birlikte yerel seçim yapıyoruz. Bir yerel seçimde ülkenin kurucu iradesini temsil ettiğini iddia eden partinin, PKK'yı temsil ettiğini söyleyen partiyle bir araya gelmesi normal midir? Bize kızıyorlar, diyorlar ki 'bu seçim normal yerel seçimdir, beka seçimi değildir' diye. Madem bu seçim normal yerel seçimdir senin PKK'nın siyasi kolu HDP ile ne işin var? Senin PKK ile ne işin var? Madem bu seçim yerel seçimdir, Apo serbest bırakılsın diye yürümeye kalkan adamlarla senin ne işin var?"



"Terör nerede varsa, terörü nereye kadar kovalarsak, nerede bitirirsek bilesiniz oraya girer ve orada kökünü kuruturuz Allah'ın izniyle, milletimizin iradesiyle." diyen Soylu, terör örgütünün aleni propagandasının yapılmasına asla müsaade etmeyeceklerini kaydetti.



Bakan Soylu, terörle mücadele kapsamında 30 yılın dağa çıkmalarının en azını 2018'de yaşadıklarını aktaran Soylu, "Alttan giriyoruz üstten giriyoruz, teröre gereğini yapıyoruz, bunu kazımak bizim boynumuzun borcudur. Bize destek olun." mesajını paylaştı.



İçişleri Bakanı Soylu, ayrıca kültür merkezinde Ağrı Patnoslular Derneği tarafından düzenlenen buluşmaya da katıldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Yargıtay, Türkiye'nin İlk Yerli Otomobili "Devrim" ile İlgili Kararını Verdi

Tanzim Satış Sonrası Fiyatı Düşmeyen Tek Sebze, Sivri Biber Oldu

S&P, Türkiye'nin Kredi Notunu Açıkladı

Bakan Akar'dan Fırat'ın Doğusu İçin Kritik Açıklama: Güvenliği Türkiye Sağlamalı