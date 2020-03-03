Soylu: "Ana ilkelerimizden biri cezaları artırmak yerine algılanan yakalanma riski duygusunu... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Soylu: 'Ana ilkelerimizden biri cezaları artırmak yerine algılanan yakalanma riski duygusunu... - Son Dakika

Soylu: "Ana ilkelerimizden biri cezaları artırmak yerine algılanan yakalanma riski duygusunu...

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması (5) ANKARAİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğünde, Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Eşgüdüm Kurulu Toplantısı'na katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması (5) ANKARAİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğünde, Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Eşgüdüm Kurulu Toplantısı'na katıldı. (5)

Soylu: Ana ilkelerimizden biri cezaları artırmak yerine algılanan yakalanma riski duygusunu...

Süleyman Soylu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 10:52 Kaynak: AA
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