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Soylu: "Ana ilkelerimizden biri cezaları artırmak yerine algılanan yakalanma riski duygusunu...
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması (5) ANKARAİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğünde, Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Eşgüdüm Kurulu Toplantısı'na katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 10:52 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması (5) ANKARAİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğünde, Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Eşgüdüm Kurulu Toplantısı'na katıldı. (5)
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