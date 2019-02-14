Son Dakika Haberleri: Soylu, Ankara'da Seçim İrtibat Büroları Açılışında Konuştu -Detay

Soylu, Ankara'da Seçim İrtibat Büroları Açılışında Konuştu -Detay

53 dakika önce

Soylu, Ankara'da seçim irtibat büroları açılışında konuştu -Detay(Tür: Ankara)

Soylu, Ankara'da seçim irtibat büroları açılışında konuştu -Detay

(Tür: Ankara)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:51 Kaynak: DHA

Ankara, Güncel
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