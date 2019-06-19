Soylu - (Araklı'daki sel) Hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi
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- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması TRABZON - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'un Araklı ilçesinde sel ve heyelanların yaşandığı yeri incelemesinin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması TRABZON - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'un Araklı ilçesinde sel ve heyelanların yaşandığı yeri incelemesinin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 12:56 Kaynak: AA
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