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Son Dakika Güncel Soylu: '(Arnavutluk'taki deprem) Ekiplerimiz enkaz kaldırma ve ilk yardım çalışmalarını... - Son Dakika

Soylu: "(Arnavutluk'taki deprem) Ekiplerimiz enkaz kaldırma ve ilk yardım çalışmalarını...

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüye çıkması Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı'nda düzenlenen Jandarma İl Komutanları Toplantısı'na iştirak etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüye çıkması

Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı'nda düzenlenen Jandarma İl Komutanları Toplantısı'na iştirak etti. (1)

Soylu: (Arnavutluk'taki deprem) Ekiplerimiz enkaz kaldırma ve ilk yardım çalışmalarını...

Süleyman Soylu, Jandarma, Beştepe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:44 Kaynak: AA
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