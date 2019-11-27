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Soylu: "(Arnavutluk'taki deprem) Ekiplerimiz enkaz kaldırma ve ilk yardım çalışmalarını...
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüye çıkması Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı'nda düzenlenen Jandarma İl Komutanları Toplantısı'na iştirak etti.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:44 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüye çıkması
Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı'nda düzenlenen Jandarma İl Komutanları Toplantısı'na iştirak etti. (1)
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