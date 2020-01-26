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Soylu: "Artçı depremler devam ettikçe vatandaşımızın endişe duyması normaldir, bu konudaki...
6 saat önce
Soylu: "Artçı depremler devam ettikçe vatandaşımızın endişe duyması normaldir, bu konudaki ihtiyaçların giderilmesi de bizim temel görevimizdir.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 12:26 Kaynak: AA
Soylu: "Artçı depremler devam ettikçe vatandaşımızın endişe duyması normaldir, bu konudaki ihtiyaçların giderilmesi de bizim temel görevimizdir."
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