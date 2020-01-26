Soylu: "Artçı depremler devam ettikçe vatandaşımızın endişe duyması normaldir, bu konudaki... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Soylu: 'Artçı depremler devam ettikçe vatandaşımızın endişe duyması normaldir, bu konudaki... - Son Dakika

Soylu: "Artçı depremler devam ettikçe vatandaşımızın endişe duyması normaldir, bu konudaki...

6 saat önce

Soylu: "Artçı depremler devam ettikçe vatandaşımızın endişe duyması normaldir, bu konudaki ihtiyaçların giderilmesi de bizim temel görevimizdir.

Soylu:

Soylu: "Artçı depremler devam ettikçe vatandaşımızın endişe duyması normaldir, bu konudaki ihtiyaçların giderilmesi de bizim temel görevimizdir."

Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 12:26 Kaynak: AA
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