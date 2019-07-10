Soylu: "Artık hepimizin uzun uzun anlatabileceği bir deprem hatıramız var"
1 saat önce
-Salondan genel detay -Katılımcılar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Konferans Salonu'nda düzenlenecek Afetlere Hazırlık Yılı Tanıtım Toplantısı'na katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:57 Kaynak: AA
-Salondan genel detay
-Katılımcılar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD
Konferans Salonu'nda düzenlenecek Afetlere Hazırlık Yılı Tanıtım Toplantısı'na katıldı. (1)
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan kendisiyle ilgili yazıya sert tepki: Suç duyurusunda bulunacağım Rekabet Kurulu, Denizbank'ın Emirates NBD Bank PJSC'ye devrine izin verdi Son dakika! Trump'ın "Aptal" dediği büyükelçi istifa etti Almanya Başbakanı Merkel, kameralar önünde üçüncü kez titreme nöbeti geçirdi