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Soylu, Asya Afet Azaltma 2019 Konferansı katılımcılarıyla görüştü
6 saat önce
-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun heyetle bir araya gelmesi ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD tarafından düzenlenen "Asya Afet Azaltma 2019 Konferansı"na katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 10:59 Kaynak: AA
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun heyetle bir araya gelmesi ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD tarafından düzenlenen "Asya Afet Azaltma 2019 Konferansı"na katıldı. Toplantı sonrasında Bakan Soylu, konferansın katılımcılarıyla bir araya geldi.
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