Son Dakika Haberleri: Soylu, Asya Afet Azaltma 2019 Konferansı katılımcılarıyla görüştü
Son Dakika Güncel Soylu, Asya Afet Azaltma 2019 Konferansı katılımcılarıyla görüştü - Son Dakika

Soylu, Asya Afet Azaltma 2019 Konferansı katılımcılarıyla görüştü

6 saat önce

-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun heyetle bir araya gelmesi ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD tarafından düzenlenen "Asya Afet Azaltma 2019 Konferansı"na katıldı.

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun heyetle bir araya gelmesi ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD tarafından düzenlenen "Asya Afet Azaltma 2019 Konferansı"na katıldı. Toplantı sonrasında Bakan Soylu, konferansın katılımcılarıyla bir araya geldi.

Soylu, Asya Afet Azaltma 2019 Konferansı katılımcılarıyla görüştü

Süleyman Soylu, AFAD, Asya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 10:59 Kaynak: AA
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