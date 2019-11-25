Soylu, Asya Afet Azaltma 2019 Konferansı katılımcılarıyla görüştü

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun heyetle bir araya gelmesi ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD tarafından düzenlenen "Asya Afet Azaltma 2019 Konferansı"na katıldı. Toplantı sonrasında Bakan Soylu, konferansın katılımcılarıyla bir araya geldi.