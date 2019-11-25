Son Dakika Haberleri: Soylu: "Asya, dünyayı olması gereken dengeye getirebilecek tek güç ve tek şanstır"
Son Dakika Güncel Soylu: 'Asya, dünyayı olması gereken dengeye getirebilecek tek güç ve tek şanstır' - Son Dakika

Soylu: "Asya, dünyayı olması gereken dengeye getirebilecek tek güç ve tek şanstır"

6 saat önce

Salondan ve katılımcılardan görüntüler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüye gelmesi ve kürsüdeki konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD tarafından düzenlenen "Asya Afet Azaltma 2019 Konferansı"na katıldı.

Salondan ve katılımcılardan görüntüler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüye gelmesi ve kürsüdeki konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD tarafından düzenlenen "Asya Afet Azaltma 2019 Konferansı"na katıldı. (1)

Soylu: Asya, dünyayı olması gereken dengeye getirebilecek tek güç ve tek şanstır

Süleyman Soylu, AFAD, Asya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 10:06 Kaynak: AA
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