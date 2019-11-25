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Soylu: "Asya, dünyayı olması gereken dengeye getirebilecek tek güç ve tek şanstır"
6 saat önce
Salondan ve katılımcılardan görüntüler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüye gelmesi ve kürsüdeki konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD tarafından düzenlenen "Asya Afet Azaltma 2019 Konferansı"na katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 10:06 Kaynak: AA
Salondan ve katılımcılardan görüntüler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüye gelmesi ve kürsüdeki konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD tarafından düzenlenen "Asya Afet Azaltma 2019 Konferansı"na katıldı. (1)
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