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Soylu: "Attığımız adımlar gelecekte de hizmet kalitesini en üst noktaya çıkarabilecek kabiliyete...
7 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüdeki konuşması ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "E-belediye Bilgi Sistemi Eğitim Programı"nda konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 04:53 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüdeki konuşması ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "E-belediye Bilgi Sistemi Eğitim Programı"nda konuştu. (6)
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