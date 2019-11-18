Son Dakika Haberleri: Soylu: "Attığımız adımlar gelecekte de hizmet kalitesini en üst noktaya çıkarabilecek kabiliyete...
Son Dakika Güncel Soylu: 'Attığımız adımlar gelecekte de hizmet kalitesini en üst noktaya çıkarabilecek kabiliyete... - Son Dakika

Soylu: "Attığımız adımlar gelecekte de hizmet kalitesini en üst noktaya çıkarabilecek kabiliyete...

7 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüdeki konuşması ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "E-belediye Bilgi Sistemi Eğitim Programı"nda konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüdeki konuşması ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "E-belediye Bilgi Sistemi Eğitim Programı"nda konuştu. (6)

Soylu: Attığımız adımlar gelecekte de hizmet kalitesini en üst noktaya çıkarabilecek kabiliyete...

Süleyman Soylu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 04:53 Kaynak: AA
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