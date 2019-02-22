Son Dakika Haberleri: Soylu: Avrupa'nın Gelişmiş Laboratuvarlarında Öldürücü Uyuşturucu Haplar Üretiliyor (3)

Soylu: Avrupa'nın Gelişmiş Laboratuvarlarında Öldürücü Uyuşturucu Haplar Üretiliyor (3)

5 dakika önce

SORGUN'DA KONUŞTUİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde AK Parti Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışına katıldı.

Soylu: Avrupa'nın Gelişmiş Laboratuvarlarında Öldürücü Uyuşturucu Haplar Üretiliyor (3), System.String[]
SORGUN'DA KONUŞTU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde AK Parti Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışına katıldı. Burada konuşan Soylu, son 6-7 yılda Türkiye'nin saldırılara maruz kaldığını belirterek, "Gezi'den başlayan ve ondan sonra devam eden sürecin hiçbirisine yetiştiremiyoruz. 10 bin dolara geldi Türkiye'nin kişi başına düşen gelir seviyesi. Yukarıya çıkartmamak için sürekli kafamıza vurup bizi olduğumuz yerde patinaj yaptırmak istiyorlar. Bunları biz seçimlerle beraber aştık. Eğer 2014 genel seçimlerinde AK Parti güçlü çıkmamış olsaydı ipler FETÖ'nün eline geçerdi. F-16'larla bu millete kan ve ızdırap yaşatmak isteyen FETÖ o zaman neler yapmazdı" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NA ELEŞTİRİ

Konuşmasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Bakan Soylu, "Çok zor dönemlerden, sıkıntılardan geçtik. Ama şimdi geleceğe umutla bakmak, yarınlara umutla bakma zamanı. Kılıçdaroğlu'nu sevindirmeyeceksiniz değil mi? Adam partisini kapatmış, bir genel başkan partisini kapatır mı? Partisini kilitledi kaçtı. Sebep, 'muhalifler gelecek itiraz edecek' diye. Sen 10 katlı binayı idare edemiyorsun, Türkiye'yi nasıl idare edeceksin" diye konuştu. 

Halit YILMAZ/SORGUN (Yozgat),

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 08:10 Kaynak: DHA

Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti Seçim Bürosu Önünde Silahlı Kavga! 1'i Ağır 4 Kişi Yaralandı Bakan Soylu İlk Kez Açıkladı: ABD Murat Karayılan'a Zehirli Silah Vermiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Elma Tanzimi Müjdesi Hayata Geçiriliyor Bakan Kurum, Ücretli Poşet Uygulamasıyla İlgili Konuştu: Kullanım Yüzde 70 Azaldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 20:15:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Soylu: Avrupa'nın Gelişmiş Laboratuvarlarında Öldürücü Uyuşturucu Haplar Üretiliyor (3)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]