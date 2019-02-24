Soylu: "Aylardan Beri Teröristlerin Cenazelerine Gitmek İstiyorlar, Hadi Gidin de Görelim"
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- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun otobüs üzerindeki konuşması TRABZON - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beşikdüzü'nde vatandaşlara hitap etti.
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun otobüs üzerindeki konuşması TRABZON - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beşikdüzü'nde vatandaşlara hitap etti.
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 04:27 Kaynak: AA
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