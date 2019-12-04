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Soylu: "Bankaların oluşturduğu müşteri temsilcisi sistemini esas itibari ile vatandaş belkide...
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kolluk Gözetim Komisyonu Eğitimcilerin Eğitimi Programı'na katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 02:37 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kolluk Gözetim Komisyonu Eğitimcilerin Eğitimi Programı'na katıldı. (4)
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